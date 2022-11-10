CNN: США мають дані про підготовку росії до випробувань новітньої торпеди «судного дня»

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Американські військові спостерігали за можливим невдалим випробуванням нової російської торпеди з ядерним зарядом «Посейдон», яку мав протестувати атомний підводний човен «Бєлгород».

Про це пише CNN з посиланням на анонімного високопосадовця.

Протягом останніх тижнів США спостерігали, як російський флот готується до тесту нової ядерної торпеди на полігоні в морях Північного Льодовитого океану, проте пуск так і не відбувся. У підсумку кораблі флоту і «Бєлгород», який може запускати безпілотні підводні апарати, у тому числі «Посейдон», повернулись на постійне місце дислокації.

Розвідка США вважає, що випробування не були проведені через технічні труднощі. США не вважають, що рф планувала детонацію ядерного пристрою, проте випробування були потенційно небезпечними, оскільки несправність ядерної рухової установки «Посейдона» може нести ризики радіаційного забруднення.

У США впевнені, що військова промисловість росії через санкції переживає важкі часи. У неї гостра нестача високотехнологічних військових компонентів, що вказує на плачевний стан російського стратегічного флоту.

Джерела CNN зазначили, що росія може спробувати знову провести випробування, але, ймовірно, не взимку, оскільки полігон незабаром покриється льодом.