Росіяни накопичують ракети та дрони для масованого удару по Україні

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Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що є велика ймовірність нового масованого удару по Україні. Для цього росіяни накопичують ракети.

В ефірі телемарафону він розповів, що заводи в росії працюють у три зміни, щоб поповнити втрати крилатих ракет.

«Ворог побачив, що поодинокі удари майже безрезультатні, бо українська ППО збиває їх. Імовірно, вони накопичують певний запас ракет для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що ворог не полишив намірів зруйнувати нашу критичну інфраструктуру», — припускає Ігнат.

За його словами, наразі на сході росіяни задіюють найбільше авіації.

«Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Наші винищувачі теж продовжують робити свою справу», — додав речник.

Також Ігнат закликав не створювати паніку довкола теми поставок балістичних ракет росії з Ірану, бо у ЗСУ вже є план протидії таким ударам.