Результати виборів у США стануть відомі після другого туру виборів у Джорджії. Хто лідирує зараз

Новини

Wikipedia

Остаточні результати виборів, які визначать, хто отримає партійну більшість у верхній палаті Конгресу США, стануть відомі лише у грудні. За попередніми підрахунками, республіканці контролюватимуть Палату представників.

Визначення результату затягнеться через те, що у штаті Джорджія необхідно провести другий тур виборів, пише Reuters. Він пройде 6 грудня.

Там після підрахунку понад 99% голосів демократ Рафаель Ворнок із невеликим відривом випереджає республіканця Гершела Волкера. Жоден кандидат не отримав абсолютної більшості голосів — 50%.

«У той час, як уповноважені особи округу досі продовжують детально підраховувати голоси, ми вважаємо, що можемо з упевненістю сказати, що тут, у Джорджії, відбудеться другий тур голосувань до Сенату США, запланований на 6 грудня», — наголосив представник місцевої влади Гейб Стерлінг.

На ранок 10 листопада після підрахунку 90% бюлетенів розподіл місць у Палаті представників (435 місць загалом) виглядає так:

за даними CNN — 209 місць у республіканців, 191 у демократів;

за даними Reuters — 210/192;

за даними Fox News — 207/184;

Розподіл у Сенаті (100 місць загалом):

CNN — 49 місць у республіканців, 48 у демократів;

Reuters — 48/48;

Fox News — 49/48.

8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з двох палат — Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад.

4 листопада під час візиту до Києва радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що двопартійна підтримка України діятиме, незалежно від результатів виборів у США.