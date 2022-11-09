Музей «Яд Вашем» опублікував невідомі фото «Кришталевої ночі» — єврейських погромів у Німеччині 1938 року

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Меморіальний комплекс «Яд Вашем» опублікував раніше не відомі фотографії «Кришталевої ночі» — масової акції фізичного насильства та терору проти євреїв на території Німеччини, яка відбулася в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Знімки були зроблені нацистськими фотографами під час погрому в Нюрнберзі і сусідньому місті Фюрт. Вони опинилися у американського військовослужбовця єврейського походження, який був відряджений до Німеччини під час Другої світової війни. Невідомо, як саме він отримав фотографії.

На одній з них зображено натовп усміхнених, гарно вбраних німецьких чоловіків і жінок середнього віку, які спостерігають за тим, як нацистський офіцер розбиває вітрину магазину. На іншій — нацисти несуть стоси єврейських книжок для спалення. Ще на одній — нацистський офіцер бризкає бензином на лави синагоги перед тим, як її підпалити.

Джонатан Метьюз, керівник фотоархіву «Яд Вашем», сказав, що фотографії розвіюють нацистський міф про те, що напади були «спонтанним спалахом насильства», а не погромом, організованим державою. На фотографіях видно пожежників, офіцерів спеціальної поліції СС та представників широкої громадськості. Невіддільними учасниками подій були й самі фотографи.