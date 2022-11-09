«Чергова димова завіса». Україна відреагувала на «готовність росії вести переговори»

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Україна відреагувала на заяву міністерства закордонних справ росії про готовність рф до перемовин — назвали це «черговою димовою завісою» та «імітацію до діалогу».

Позицію оприлюднив 9 листопада речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Заява мзс росії — чергова димова завіса. Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, рф намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках», — заявив Олег Ніколенко.

Він додав, що зацікавлена у мирних перемовинах сторона не знищує міста, села, не вбиває цивільних і не руйнує енергетичну інфраструктуру. Олег Ніколенко нагадав, що Україна неодноразово пропонувала переговори, але отримувала на них зневажливу реакцію.