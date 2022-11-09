У Південній Кореї розгорівся скандал через подарованих Кім Чен Ином собак. Уряд не хоче платити за їхнє утримання

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The New York Post / Twitter

У Південній Кореї розгорівся скандал між колишнім та чинним президентом через собак породи пунсан, які у 2018 році подарував очільник КНДР Кім Чен Ин. Колишній президент Південної Кореї Мун Чже Ін після своєї каденції забрав кількох псів собі, але тепер віддає назад, бо держава не хоче виділяти гроші на їхнє утримання.

Про це пише The Associated Press.

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин подарував Мун Чже Іну пару собак корейської породи пунсан на саміті у 2018 році, коли обидві Кореї намагалися покращити відносини. Після свого президентства Мун Чже Ін забрав на своє виховання цю пару, а також одного із семи їхніх щенят. Офіційно собаки були державною власністю, але в країні навіть змінили закон, який дозволив президенту управляти подарунками, якщо вони були тваринами або рослинами.

Тепер же Мун Чже Ін оголосив, що передасть псів назад в управління держави, оскільки вона відмовляється виділяти гроші на їхнє утримання. Міністерство внутрішніх справ та безпеки вже повідомило, що отримало собак, яких наразі оглядають ветеринари.

В офісі чинного президента Південної Кореї Юн Сук Йоля заперечують такі звинувачення і зазначають, що дискусії з приводу фінансування догляду за собаками все ще тривають. У Міністерстві внутрішніх справ та безпеки підтвердили, що розробили проєкт бюджету, який передбачає виділення щомісяця 2,5 мільйона вон ($1 810) на харчування, ветеринарне обслуговування та найм доглядачів за собаками.

Публічний конфлікт колишнього та чинного президента розкритикували південнокорейці, які зазначають, що обидва лідери ставляться до собак, як до власності, а не як до живих істот.