Bloomberg: путін не поїде на саміт G20 на Балі, замість нього буде лавров

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Президент росії володимир путін не візьме участь у саміті «Великої двадцятки», який відбудеться 15 — 16 листопада на індонезійському острові Балі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які знайомі з планом.

Таким чином кремль прагне захистити путіна від потенційної напруженості та конфронтацій на високому рівні через вторгнення до України. Замість путіна росія направить міністра закордонних справ сергія лаврова.

У березні президент США Джо Байден заявив, що росію слід виключити з G20 через вторгнення в Україну, однак президент Індонезії Джоко Відодо відмовився відкликати запрошення путіну, оскільки його країна прагнула зберігати нейтральну позицію. Президент України Володимир Зеленський, імовірно, візьме участь у саміті онлайн.

У серпні Відодо повідомив агентству Bloomberg, що путін підтвердив йому свою участь, хоча кремль ніколи публічно не заявляв, чи поїде російський лідер на Балі чи візьме участь через відеозвʼязок. Російські офіційні особи сподівалися, що саміт дозволить путіну встановити неформальні контакти з американськими та європейськими колегами, але цього, скоріш за все, вже не станеться.