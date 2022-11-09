У Харкові знесли погруддя Пушкіна

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У Харкові демонтували і відправили на зберігання погруддя російського письменника Олександра Пушкіна.

Про це міська рада повідомила у середу, 9 листопада.

Його подальшу долю — зберігатиметься він у музеї чи в іншому місці — будуть вирішувати харківʼяни після перемоги. Наприклад, погруддя може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більш як сто років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху.