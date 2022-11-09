Єврокомісія презентувала план надання Україні €18 млрд у 2023 році

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Європейська комісія представила сьогодні, 9 листопада, план надання Україні у 2023 році макрофінансової допомоги на загальну суму €18 мільярдів, що передбачає щомісячну допомогу у €1,5 мільярда.

Про це повідомили Єврокомісія і премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми пропонуємо підтримку в розмірі €18 мільярдів для України у формі позик на 2023 рік. Ця фінансова допомога у розмірі €1,5 мільярда на місяць допоможе підтримувати основні функції держави, забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критичну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні комісії.

Шмигаль заявив, що ці кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який становитиме $38 млрд. Він очікує на позитивне рішення Європейського парламенту та Ради ЄС, які мають затвердити надання допомоги.