У Великій Британії чоловік жбурляв яйця у короля Карла ІІІ. Нападника затримали

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Reuters

Чоловік кинув яйця у короля Карла ІІІ та королеву-консорта Каміллу в місті Йорк на півночі Великої Британії. Нападника затримала поліція.

Про це пише Reuters.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як чотири яйця пролітають повз британського монарха та його дружину та розбиваються об землю.

Правоохоронці знешкодили мітингувальника. У цей час люди в натовпі скандували «Боже, бережи короля».