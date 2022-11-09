У Великій Британії чоловік жбурляв яйця у короля Карла ІІІ. Нападника затримали
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Чоловік кинув яйця у короля Карла ІІІ та королеву-консорта Каміллу в місті Йорк на півночі Великої Британії. Нападника затримала поліція.
Про це пише Reuters.
На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як чотири яйця пролітають повз британського монарха та його дружину та розбиваються об землю.
Правоохоронці знешкодили мітингувальника. У цей час люди в натовпі скандували «Боже, бережи короля».
- У 1995 році протестувальники закидали яйцями тоді ще принца Чарльза під час прогулянки в центрі Дубліну. А у 2022 році яйцями закидали автомобіль королеви Єлизавети ІІ під час її візиту у Ноттінгем.