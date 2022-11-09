Пентагон: росія втратила в Україні половину танків та більшість високоточної зброї
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Каміла Грабчук / «Бабель»
Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що росія, імовірно, втратила половину бойових танків і використала більшу частину високоточної зброї у війні з Україною.
Про це пише CNN.
«Путін зазнав невдачі. Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла», — сказав він журналістам і додав, що рф має «десятки тисяч втрат» з початку війни в лютому, що «на порядок» більше, ніж втрати СРСР в Афганістані.
«Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків всієї російської армії. В Україні загрузли понад 80% сухопутних військ рф. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до довоєнного стану. Путін пішов у цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну. Він зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає», — наголосив Колін Кал.
- 8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з двох палат — Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад. Попередні підрахунки голосів свідчать про перевагу республіканців на виборах до Палати представників Конгресу. Доля Сенату поки що невідома — там ничія.
- 4 листопада під час візиту до Києва радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що двопартійна підтримка України діятиме, незалежно від результатів виборів у США.