Пентагон: росія втратила в Україні половину танків та більшість високоточної зброї

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що росія, імовірно, втратила половину бойових танків і використала більшу частину високоточної зброї у війні з Україною.

Про це пише CNN.

«Путін зазнав невдачі. Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла», — сказав він журналістам і додав, що рф має «десятки тисяч втрат» з початку війни в лютому, що «на порядок» більше, ніж втрати СРСР в Афганістані.

«Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків всієї російської армії. В Україні загрузли понад 80% сухопутних військ рф. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до довоєнного стану. Путін пішов у цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну. Він зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає», — наголосив Колін Кал.