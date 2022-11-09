Вибори у США: У Палаті представників Конгресу перемагають республіканці, у Сенаті поки ничія

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Попередні підрахунки голосів свідчать про перевагу республіканців на виборах до Палати представників Конгресу.

Про це пише Reuters.

За прогнозами Edison Research, республіканці вже мають чотири місця демократів у Палаті представників. Це на одне менше, ніж їм потрібно, щоб отримати більшість, що надасть можливість зупинити законодавчу програму Байдена.

Однак ця цифра може змінитися. Вибори до Сенату у штаті Джорджія можуть завершитися другим туром 6 грудня. Можливо, тоді ж вирішиться, хто переможе в Сенаті. Зараз демократи контролюють Сенат 50 на 50, а віцепрезидент Камала Харріс має вирішальний голос.

Остаточні результати перегонів поки що невідомі. Понад 46 мільйонів американців віддали свої голоси на виборах поштою або особисто, тож чиновники попереджають, що для підрахунку бюлетенів потрібен час.