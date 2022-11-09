Радіодиктант національної єдності розпочнеться об 11:00. Як долучитися

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У середу, 9 листопада, «Українське радіо» проведе 22-й щорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови. Диктант розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Авторкою тексту цьогорічного диктанту є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка Ада Роговцева.

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях «Українського радіо» та радіо «Культура», а також наживо транслюватиметься на телеканалах і диджитал-платформах «Суспільного».

Надіслати свою роботу для перевірки можна в кількох форматах:

паперовий лист (Київ, Хрещатик, 26, 01001). Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада;

фото або скан написаного тексту (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf). Текст треба надіслати до 11:00 10 листопада на rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Детальніше про умови написання радіодиктанту — за посиланням.