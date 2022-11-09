У Дніпрі безпілотники поцілили в логістичне підприємство, четверо людей поранені

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Росіяни вночі масовано атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Четверо людей дістали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Пʼять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили в логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні, троє — важкі», — зазначив він.

Ворожий удар спричинив сильну пожежу — горіло понад 3 000 квадратних метрів території. Вогнеборці вже приборкали полумʼя, зруйновані склади підприємства.

По Нікопольському району росіяни стріляли «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади — Мирівська та Марганецька. Люди вціліли.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській — будинки та лінія електропередач.