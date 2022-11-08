Поліція встановила 168 тисяч російських військових, які брали участь у вторгненні в Україну

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Правоохоронці ідентифікували понад 168 тисяч російських військових, які брали участь у вторгненні в Україну.

Про це повідомляється на сторінці Національної поліції.

Також розпочато понад 42 тисячі кримінальних проваджень, які стосуються воєнних злочинів, учинених окупантами. Серед напрямків, за якими працюють слідчі, — злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріли мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях.

На деокупованих територіях виявили 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. На окупованих територіях правоохоронцям відомо про 27 таких місць, а також про 7 локацій на території росії. Там до громадян України застосовували тортури.