ABC: Україна офіційно попросила у США системи C-RAM для боротьби з іранськими дронами

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The Drive

Україна офіційно попросила у США передати системи протиповітряної оборони C-RAM для боротьби з іранськими дронами. Із відповідними листом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до членів Конгресу США.

Про це пише ABC News, який ознайомився зі змістом листа.

У цьому листі Стефанчук зазначає, що такі системи допоможуть Україні прикрити важливі обʼєкти, зокрема електростанції.

Також українські чиновники розповіли, що з аналогічним проханням український уряд звернувся і до Адміністрації президента США Джо Байдена.

У Пентагоні заявили, що не коментують запити України з приводу військової

допомоги. Але речник Гаррон Гарн зазначив, що Штати концентруються на «обладнанні, яке є актуальним».

Крім цього, у своєму листі Стефанчук просить надати Україні далекобійні ракети для того, щоб українська армія мала змогу знищити місця запуску таких дронів, розташовані в глибокому тилу росіян.

C-RAM — це тактична система протиповітряної та протиракетної оборони, призначена для захисту невеликих обʼєктів від ракет, артилерійських снарядів та мін. Вона може прикривати промислові заводи, електростанції, важливі квартали (наприклад, урядовий) та місця розгортання військ. США використовували такі системи для захисту своїх військових баз в Іраку, а також для захисту «зеленої зони» у Багдаді, де розташовувалися іноземні посольства та урядові обʼєкти.