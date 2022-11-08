Частина світу спостерігала за «кривавим Місяцем» — ось як це було

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Getty Images / «Бабель»

В Азії, Австралії та Північній Америці люди змогли побачити повне місячне затемнення — «кривавий місяць», наступний очікується у 2025 році. Під час повного затемнення місяць стає червоним (звідси і назва). Цей ефект спричинений тим, що Місяць відбиває вже відбите планетою світло.

Африка, Близький Схід і більшість Європи не мали шансу побачити затемнення. Їм доведеться чекати наступного у 2025 році.

Криваво-червоний повний Місяць проходить над Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку, 8 листопада 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Місяць проходить позаду Емпайр-Стейт-Білдінг, 8 листопада 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»