Росіяни регулярно обстрілюють звільнені території Херсонщини. За минулу добу поліція порушила 45 справ

Новини

Getty Images / «Бабель»

За минулу добу поліція відкрила 45 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

Ворог укотре підступно обстріляв нещодавно звільнені та наближені до зони бойових дій населені пункти Бериславського району. Там «Градами» та артилерійськими установками знищені приватні будинки, сонячні електростанції, сільськогосподарська техніка, є поранені та загиблі.

У селі Золота Балка ракети влучили в будівлю загальноосвітньої школи, після чого там зайнялася пожежа. Попередньо, без постраждалих. У деяких селах не залишилося жодного вцілілого магазину, аптеки чи кафе, будинки місцевих не придатні для проживання.

За межами смт Велика Олександрівка внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено електроопору, яка раніше використовувалась для забезпечення селища електрикою.

Постійними обстрілами й умисним знищенням електроопор окупанти не дають змоги енергетикам відновити електропостачання в нещодавно звільнених населених пунктах.

Із деокупованих селищ Велика Олександрівка та Високопілля в поліцію щодня надходять повідомлення від місцевих про мародерство з боку військових рф. Люди, які повертаються у свої будинки, виявляють зникнення майна: пральних машин, телевізорів, дрібної кухонної техніки, холодильників, прасок, велосипедів, сонячних панелей та автомобілей.

Зі Скадовського та Каховського районів надходять повідомлення від місцевих мешканців, що в їхні будинки та квартири заселяються російські військові та привласнюють майно господарів. За словами законних власників житла, військові рф виносять з їхніх осель усе майно — від ноутбуків до обігрівачів.

У Херсоні російські військові викрали місцевого жителя. За словами його матері, спочатку її сина тримали в СІЗО, а потім вивезли в невідомому напрямку. Наразі місцеперебування чоловіка невідоме.

Поліцейські задокументували всі воєнні злочини російської армії. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України та ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.