Forbes: Держава забрала в бізнесменів активів на понад $956 мільйонів. Ідеться про відчуження критичних підприємств

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вартість активів, які перейшли у власність держави після відчуження стратегічних підприємств, оцінюють у $956,5 мільйона. Ідеться про критично важливі компанії, що належали українським бізнесменам та олігархам.

Відповідну оцінку надало видання «Forbes Україна».

Найдорожчі з відчужених активів — «Укрнафта» та «Укртатнафта», які були основою бізнес-імперії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. В «Укрнафті» партнерам належить приблизно 42% акцій, а державі в особі НАК «Нафтогаз» — 50% плюс одна акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери.

До війни Forbes оцінював «Укрнафту» у $1,5 мільярда, оскільки це найбільший український видобувач нафти та власник мережі АЗС із понад 500 станційями. Зараз же вартість компанії знизилась до $748 мільйонів. Доля групи «Приват» у цьому — $314 мільйонів.

Forbes оцінює долю Коломойського та Боголюбова в «Укртатнафті» у 28%, стільки ж у Олександра Ярославського, решта належить НАК «Нафтогаз України». До війни Forbes оцінював весь актив у $830 мільйонів, зараз — $178 мільйонів.

«Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва зараз оцінюють у $27 мільйонів, а до війни — $90 мільйонів. «АвтоКрАЗ» Костянтина Жеваго — $3 мільйони (до війни $10 мільйонів).

«Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина — банкрут, тому його вартість оцінюють як нульову. Підприємство виробляє трансформаторне та реакторне обладнання, тому потенційно завод є привабливим активом.