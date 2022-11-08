Forbes: Держава забрала в бізнесменів активів на понад $956 мільйонів. Ідеться про відчуження критичних підприємств
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Вартість активів, які перейшли у власність держави після відчуження стратегічних підприємств, оцінюють у $956,5 мільйона. Ідеться про критично важливі компанії, що належали українським бізнесменам та олігархам.
Відповідну оцінку надало видання «Forbes Україна».
Найдорожчі з відчужених активів — «Укрнафта» та «Укртатнафта», які були основою бізнес-імперії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. В «Укрнафті» партнерам належить приблизно 42% акцій, а державі в особі НАК «Нафтогаз» — 50% плюс одна акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери.
До війни Forbes оцінював «Укрнафту» у $1,5 мільярда, оскільки це найбільший український видобувач нафти та власник мережі АЗС із понад 500 станційями. Зараз же вартість компанії знизилась до $748 мільйонів. Доля групи «Приват» у цьому — $314 мільйонів.
Forbes оцінює долю Коломойського та Боголюбова в «Укртатнафті» у 28%, стільки ж у Олександра Ярославського, решта належить НАК «Нафтогаз України». До війни Forbes оцінював весь актив у $830 мільйонів, зараз — $178 мільйонів.
«Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва зараз оцінюють у $27 мільйонів, а до війни — $90 мільйонів. «АвтоКрАЗ» Костянтина Жеваго — $3 мільйони (до війни $10 мільйонів).
«Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина — банкрут, тому його вартість оцінюють як нульову. Підприємство виробляє трансформаторне та реакторне обладнання, тому потенційно завод є привабливим активом.
- 7 листопада стало відомо, що за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача акції «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» і «Мотор Січ» були примусово відчужені у власність держави.
- Ці підприємства повʼязані з бізнесменами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вʼячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним. Чи отримають вони компенсації — поки невідомо, проте в рішенні Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку є пункт про порядок компенсації.