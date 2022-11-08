У японському місті Цукуба влаштували імітацію виборів. Там тестують систему електронного голосування

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Tim Robberts / Getty Images

У японському місті Цукуба триває імітація виборів. Люди голосують за допомогою смартфонів.

Про це пише японський мовник NHK.

Майже 14 тисяч мешканців міста перед участю в тестуванні отримали спеціальні листівки з даними чотирьох неіснучих кандидатів та їхніми передвиборчими обіцянками.

Виборці мають використовувати спеціальну програму для смартфонів і вводити заздалегідь призначені номери або сканувати ідентифікаційні картки, щоб підтвердити особу. Голосування триватиме до 14 листопада.

Згодом міська влада планує опитати учасників, щоб оцінити роботу системи. У 2024 році в Цукубі планують провести справжні онлайн-вибори мера та міської ради.