У японському місті Цукуба влаштували імітацію виборів. Там тестують систему електронного голосування
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- Анна Холоднова
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Tim Robberts / Getty Images
У японському місті Цукуба триває імітація виборів. Люди голосують за допомогою смартфонів.
Про це пише японський мовник NHK.
Майже 14 тисяч мешканців міста перед участю в тестуванні отримали спеціальні листівки з даними чотирьох неіснучих кандидатів та їхніми передвиборчими обіцянками.
Виборці мають використовувати спеціальну програму для смартфонів і вводити заздалегідь призначені номери або сканувати ідентифікаційні картки, щоб підтвердити особу. Голосування триватиме до 14 листопада.
Згодом міська влада планує опитати учасників, щоб оцінити роботу системи. У 2024 році в Цукубі планують провести справжні онлайн-вибори мера та міської ради.
- 8 листопада вибори стартували у США. На відміну від японських вони цілком реальні. Американці голосуватимуть за кандидатів на всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті, а також обиратимуть губернаторів 39 штатів та територій країни.