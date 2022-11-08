Британська розвідка: Російські війська встановлюють на окупованих територіях «зуби дракона»

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Війська росії встановлюють на окупованих територіях бетонні пірамідальні протитанкові споруди — «зуби дракона».

Міноборони Великої Британії в щоденному огляді ситуації в Україні пише, що такі споруди будують навколо Маріуполя. Їх вже встановили між Маріуполем і селом Микільське, а також від північної околиці Маріуполя до села Старий Крим.

Такі ж бетонні конструкції, за даними британського Міноборони, відправили в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Таким чином росія зміцнює свої лінії в усіх районах окупації, готуючись до наступу ЗСУ.