Британська розвідка: Російські війська встановлюють на окупованих територіях «зуби дракона»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Війська росії встановлюють на окупованих територіях бетонні пірамідальні протитанкові споруди — «зуби дракона».
Міноборони Великої Британії в щоденному огляді ситуації в Україні пише, що такі споруди будують навколо Маріуполя. Їх вже встановили між Маріуполем і селом Микільське, а також від північної околиці Маріуполя до села Старий Крим.
Такі ж бетонні конструкції, за даними британського Міноборони, відправили в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.
Таким чином росія зміцнює свої лінії в усіх районах окупації, готуючись до наступу ЗСУ.
- Подібні оборонні споруди в жовтні фіксували супутники. Їх росіяни встановили в районі окупованого міста Гірське, що на Луганщині.
- Пропагандистські ЗМІ раніше у своїх відео показували ці укріплення, називаючи їх «лінією Вагнера». Вони стверджували, що така оборона будується від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська, а це понад 200 кілометрів. Аналіз супутникових знімків показує, що довжина укріпленої лінії біля Гірського становить лише 1,6 кілометра.