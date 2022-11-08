Радник президента США Джейк Салліван підтвердив комунікацію з кремлем

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Канали звʼязку між США та росією залишаються відкритими.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає ВВС.

Він сказав, що «в інтересах» Білого дому підтримувати контакти з кремлем, але американські офіційні особи «чітко розуміють, з ким мають справу».

Водночас він додав, що Білий дім зобовʼязаний «добиватися відповідальності» та працюватиме з партнерами, щоб приьягнути до неї винних у тяжких воєнних злочинах в Україні.

«Я був у Києві в пʼятницю та мав можливість зустрітися з президентом Зеленським і моїм колегою Андрієм Єрмаком, із військовим керівництвом. Ми також отримали інформацію про кількість смертей і руйнувань, до яких призвела війна», — сказав він.