Радник президента США Джейк Салліван підтвердив комунікацію з кремлем
- Автор:
- Софія Телішевська
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Канали звʼязку між США та росією залишаються відкритими.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає ВВС.
Він сказав, що «в інтересах» Білого дому підтримувати контакти з кремлем, але американські офіційні особи «чітко розуміють, з ким мають справу».
Водночас він додав, що Білий дім зобовʼязаний «добиватися відповідальності» та працюватиме з партнерами, щоб приьягнути до неї винних у тяжких воєнних злочинах в Україні.
«Я був у Києві в пʼятницю та мав можливість зустрітися з президентом Зеленським і моїм колегою Андрієм Єрмаком, із військовим керівництвом. Ми також отримали інформацію про кількість смертей і руйнувань, до яких призвела війна», — сказав він.
- The Wall Street Journal із посиланням на джерела писав, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван упродовж останніх місяців веде перемовини з помічником путіна ушаковим і секретарем ради безпеки росії патрушевим. Співрозмовник газети зазначив, що Салліван робив це, щоб знизити ризик ескалації та тримати канали звʼязку відкритими. Врегулювання війни вони не обговорювали.