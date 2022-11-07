Міністр оборони: Відчуження у власність держави акцій «Укрнафти» і «Мотор Січі» не є націоналізацією
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час брифінгу, що відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» не є націоналізацією цих підприємств.
«Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це прямо вилучення майна на час воєнного стану — це абсолютно різні правові форми», — сказав міністр.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов додав, що у воєнний час держава має право приймати відповідні рішення для посилення обороноздатності.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка сьогодні на воєнних рейках. Продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для Збройних сил та енергетичного сектора. Тож вони мають забезпечувати оборонні потреби держави, сказав Шмигаль.
«Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу», — додав премʼєр.
- 7 листопада стало відомо, що за підсумками засідання ставки верховного головнокомандувача акції «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ» були примусово відчужені у власність держави.
- Ці підприємства повʼязані з бізнесменами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вʼячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним. Чи отримають вони компенсації, поки невідомо, проте у рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є пункт про порядок компенсації.