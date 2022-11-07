Міністр оборони: Відчуження у власність держави акцій «Укрнафти» і «Мотор Січі» не є націоналізацією

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час брифінгу, що відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» не є націоналізацією цих підприємств.

«Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це прямо вилучення майна на час воєнного стану — це абсолютно різні правові форми», — сказав міністр.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов додав, що у воєнний час держава має право приймати відповідні рішення для посилення обороноздатності.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка сьогодні на воєнних рейках. Продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для Збройних сил та енергетичного сектора. Тож вони мають забезпечувати оборонні потреби держави, сказав Шмигаль.

«Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу», — додав премʼєр.