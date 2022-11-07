Туреччина не пропустила в Чорне море російські військові кораблі. Вони повертаються до Владивостока

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Російський ракетний крейсер Тихоокеанського флоту «Варяг» (011) і великий протичовновий корабель «Адмірал Трибуц» (564) повертаються до Владивостока в постійне місце дислокації, оскільки Туреччина так і не пропустила їх у Чорне море через Босфор.

Як пише Meduza, з початку лютого, до повномасштабного вторгнення росії, вказані та ще низка кораблів Тихоокеанського флоту чекали дозволу на прохід, але так і не отримали. Очевидно, що росія хотіла задіяти їх у війні проти України.

Наразі «Варяг» і «Адмірал Трибуц» проходять Сінгапурську протоку.

Керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко також повідомив, що вказані кораблі помітили в цій протоці 6 листопада.