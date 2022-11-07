Науковці вперше у світі в межах досліджень ввели людям кров, яку виростили в лабораторії

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Британські дослідники в межах клінічних випробувань вперше у світі ввели людям кров, яку виростили у лабораторії.

Про це повідомляє BBC.

У випробувані взяли участь перші двоє з 10 здорових добровольців. Вони отримають дві порції по 5—10 мл з інтервалом не менше чотирьох місяців — одну нормальну кров і одну кров, вирощену в лабораторії (її позначили радіоактивною речовиною, яка часто використовується в медичних процедурах, щоб учені могли бачити, як довго вона зберігається в організмі).

У межах експерименту науковці хочуть побачити, як вирощена кров працює всередині організму. Основна частина переливань крові завжди залежить від донорів, але кінцевою метою цієї розробки є виробництво життєво важливих, але вкрай рідкісних груп крові, які важко дістати. Професор Ешлі Той із Брістольського університету наголосила, що деякі групи дуже рідкісні, і в країні може бути лише 10 людей, які можуть бути донорами. Наприклад, наразі на складах по всій Британії є лише три одиниці крові «бомбейської» групи крові, яку вперше виявили в Індії.

Типова донорська кров містить суміш молодих і старих еритроцитів, тоді як вирощена в лабораторії кров повністю свіжоприготовлена, тому є надія, що більша тривалість життя вирощених у лабораторії клітин може означати, що пацієнтам згодом знадобиться менше переливань крові.