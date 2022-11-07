Якщо не буде атак. Українським енергетикам потрібно 3—5 тижнів, аби повернути більш-менш комфортний рівень

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FEDOROV / Telegram

Українським енергетикам потрібно від 3 до 5 тижнів, щоб повернути людям більш-менш комфортний рівень після російських ударів по енергетичних обʼєктах.

Про це 7 листопада під час брифінгу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Наразі головна проблема не в кількості електрики, яку виробляє країна, а в пошкодженні шляхів її транспортування.

«Уявіть, що є якийсь хайвей, по якому ми транспортували електрику, і на ньому підірвана розвʼязка, зруйнований міст. І ми зараз усю цю електрику пустили замість хайвею по сільських дорогах, і там, звісно, затори, не вистачає потужності заживити всіх у повному обсязі. Це реальність, яка у нас, на жаль, сьогодні є. І для того, щоб хоча б трохи відновити ці хайвеї, нам треба 3—4—5 спокійних тижнів, і ми зможемо це зробити», — пояснив Олександр Харченко.