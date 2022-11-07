Apple скорочує виробництво нових iPhone через пандемію COVID-19 у Китаї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Apple скорочує виробництво нових iPhone 14 і Plus через низький попит і карантинні обмеження в Китаї через тривалу пандемію коронавірусу.
Про це пишуть Reuters і Bloomberg.
Очікується, що заводи Apple скоротять виробництво нових iPhone до 87 млн пристроїв або менше. Попередній план передбачав 90 млн одиниць.
Основний виробник смартфонів завод Foxconn у Чженьчжоу працює зі значно зниженою продуктивністю, оскільки влада запровадила жорсткий карантин і велика кількість робітників поки не працює. Поки на заводі запроваджено тижневий локдаун.
- 7 листопада влада Китаю повідомила про 5 496 випадків інфікування коронавірусом. Це найвищий показник від 2 травня, коли в столиці країни та декількох регіонах запровадили жорсткий карантин.