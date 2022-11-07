Держава націоналізувала критичні підприємства «Укрнафта», «Мотор Січ» та низку інших

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ПАТ «УКРНАФТА»

Стратегічно важливі підприємства, повʼязані з бізнесменами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейшли у власність держави. Ідеться про акції ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Відповідне рішення ухвалили в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Цю інформацію «Бабелю» також підтвердили джерела в Офісі президента.

Регулятор дозволив списання акцій згаданих підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави. Підставою для націоналізації компаній стали закон «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану» і наказ верховного головнокомандувача ЗСУ від 6 листопада.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України. Там компаніям Коломойського належало близько 42% акцій, а державі в особі НАК «Нафтогаз» — 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери.

В «Укртатнафті» олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіли близько 60%, а все інше мав НАК «Нафтогаз». Головним активом цього підприємства був Кременчуцький нафтопереробний завод.

У «Мотор Січі» Богуслаєв мав 56% акцій, які намагався продати китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Однак через порушення угоду заблокували, а самого Богуслаєва нещодавно заарештували, звинувативши в державній зраді.

Олігарху-втікачу Костянтину Жеваго належала компанія «АвтоКрАЗ», яка виготовляла великогабаритні автомобілі.

Підприємство-банкрут «Запоріжтрансформатор» належало Костянтину Григоришину. Там виробляли трансформаторне та реакторне обладнання.

Чи отримають колишні власники компенсацію за націоналізацію підприємств, поки невідомо.