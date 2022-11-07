В Україні всі лікарні забезпечені генераторами на випадок екстрених відключень

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Медичні заклади України, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, мають резервні джерела живлення — генератори.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський.

За його словами, перемикання на резервне в більшості випадків відбувається автоматично.

«Більшість закладів забезпечені автоматичним перемиканням, що займає долі секунди. Водночас деякі лікарні екстрено доналаштовують, оскільки там не було передбачено автоматичного швидкого перемикання», — пояснив Боруховський і додав, що кожна лікарня має генератори різної потужності.

«Деякі готові на 300%. Був у закладі, де 7 генераторів різної потужності. Є заклади, де менша кількість і потребують доналаштування. Проблематика в кожному закладі своя, але всі зрозуміли загрози, які з’явилися після 10 жовтня, і весь технічний персонал лікарень переналаштовує систему, щоб вона миттєво реагувала на будь-який виклик», — зазначив чиновник.

За його словами, вже під час війни МОЗ за допомогою міжнародних партнерів постачило в українські медзаклади понад 400 генераторів.

«Зараз починається величезний проєкт зі Світовим банком — 1 100 генераторів. ВООЗ уже в листопаді-грудні постачить 170 потужних генераторів. Таким чином, сукупність того, що було раніше придбано і що закуповується зараз, нам дає можливість бути впевненими в безперебійній роботі всіх закладів охорони здоров’я», — підсумував Боруховський.