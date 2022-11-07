За минулу добу ЗСУ ліквідували 530 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
Упродовж 6 листопада російська армія втратила вбитими ще 530 солдатів. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загалом за 257 днів вторгнення росіяни недорахувалися 76 460 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 771 танк (+6 за минулу добу);
- 5 630 бойових броньованих машин (+19);
- 1 782 артилерійські системи (+1);
- 391 РСЗВ;
- 202 засоби ППО;
- 277 літаків;
- 260 гелікоптери;
- 1 472 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);
- 399 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 199 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
- 157 одиниць спеціальної техніки (+2).
- Росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.