За минулу добу ЗСУ ліквідували 530 окупантів

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Упродовж 6 листопада російська армія втратила вбитими ще 530 солдатів. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загалом за 257 днів вторгнення росіяни недорахувалися 76 460 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 771 танк (+6 за минулу добу);

5 630 бойових броньованих машин (+19);

1 782 артилерійські системи (+1);

391 РСЗВ;

202 засоби ППО;

277 літаків;

260 гелікоптери;

1 472 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);

399 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

4 199 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);

157 одиниць спеціальної техніки (+2).