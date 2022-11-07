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За минулу добу ЗСУ ліквідували 530 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Упродовж 6 листопада російська армія втратила вбитими ще 530 солдатів. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загалом за 257 днів вторгнення росіяни недорахувалися 76 460 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: