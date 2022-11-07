Британська розвідка: росія не зможе найближчим часом відновити бойовий потенціал авіації

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Facebook / Оперативне командування "Північ"

Росія не зможе відновити бойовий потенціал авіації в найближчі кілька місяців.

Про це йдеться в щоденному звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 3 листопада заявив, що росія втратила в Україні вдвічі більше авіації, ніж під час війни в Афганістані. В Україні були знищені 278 російських літаків, а в Афганістані — 119.

«Незважаючи на те, що ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, відсутність переваги росії в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО», — йдеться у звіті.

Втрати російської авіації, швидше за все, значно перевищують можливості рф з виробництва нових літаків. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, додатково зменшує здатність відновити бойовий потенціал авіації, зазначають британці.