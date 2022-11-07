Радник президента США Джейк Салліван веде переговори з помічниками путіна

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляє, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван упродовж останніх місяців веде перемовини з помічником путіна ушаковим та секретарем ради безпеки росії патрушевим.

Співрозмовник газети зазначив, що Салліван робив це, щоб знизити ризик ескалації і тримати канали звʼязку відкритими. Врегулювання війни вони не обговорювали.

Речниця Ради національної безпеки Адрієнн Вотсон відмовилася коментувати цю інформацію, а кремль не відповів на запит видання.

Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між паном Салліваном і будь-яким російським високопосадовцем з березня, коли він розмовляв із патрушевим.

Водночас співрозмовники зазначили, що прагнення Саллівана до контактів із росією не знаходить підтримки в інших високопосадовців у США.