З нагоди коронації Карла ІІІ жителі Великої Британії отримають вихідний

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Wikimedia / «Бабель»

Британський премʼєр-міністр Ріші Сунак анонсував, що з нагоди коронації Карла ІІІ будуть оголошені державні вихідні.

Про це пише CNN.

Сунак сказав, що вихідним стане понеділок, 8 травня, після коронації, яка запланована на 6 травня. У заяві британського уряду зазначено, що цей крок узгоджується з вихідними, які супроводжували коронацію королеви Єлизавети у 1953 році. Вихідний день стане можливістю для сімей і громад у всьому Сполученому Королівстві зібратися разом, щоб відсвяткувати.

«Коронація нового монарха — унікальний момент для нашої країни. На знак визнання цієї історичної події я радий оголосити наступного року додаткові вихідні для всього Сполученого Королівства», — заявив Сунак.