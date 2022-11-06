З нагоди коронації Карла ІІІ жителі Великої Британії отримають вихідний
- Автор:
- Олег Панфілович
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Wikimedia / «Бабель»
Британський премʼєр-міністр Ріші Сунак анонсував, що з нагоди коронації Карла ІІІ будуть оголошені державні вихідні.
Про це пише CNN.
Сунак сказав, що вихідним стане понеділок, 8 травня, після коронації, яка запланована на 6 травня. У заяві британського уряду зазначено, що цей крок узгоджується з вихідними, які супроводжували коронацію королеви Єлизавети у 1953 році. Вихідний день стане можливістю для сімей і громад у всьому Сполученому Королівстві зібратися разом, щоб відсвяткувати.
«Коронація нового монарха — унікальний момент для нашої країни. На знак визнання цієї історичної події я радий оголосити наступного року додаткові вихідні для всього Сполученого Королівства», — заявив Сунак.
- У Букінгемському палаці оголосили, що коронація короля Великої Британії Карла III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Під час церемонії також коронують королеву-консорта Каміллу.