Міноборони України підтвердило, що росіяни досі не змогли знищити жодної системи HIMARS

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Getty Images / «Бабель»

Міністерство оборони України підтвердило, що росіяни за весь час повномасштабного вторгнення не змогли знищити жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS. Раніше про це заявляли і в Пентагоні.

Про це Міноборони повідомило у своєму Twitter.

«З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, а росія втратила людяність і гідність», — зазначили там.

Крім цього, у Міноборони наголосили, що росіяни втратили сотні тисяч тонн боєприпасів та тисячі своїх військових.

Наразі на озброєнні української армії перебувають понад 20 систем HIMARS. Ще 18 США виготовлять у найближчі роки та передадуть Україні. Крім HIMARS, українські військові мають схожі системи M270 та MARS II.