У Києві розглядають можливість повної евакуації людей у разі тотального блекауту

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Assosiated Press

Київська влада розглядає можливість евакуації всіх трьох мільйонів жителів у разі повного знеструмлення міста. Але поки що для цього немає жодних причин.

Про це пише The New York Times.

Очільник департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук зазначив, що столичну владу попередять не менше ніж за 12 годин про те, що електромережа перебуває на межі повної зупинки. Якщо це дійсно станеться, то в місті оголосять евакуацію.

«Ми розуміємо, що якщо росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання», — пояснив він.

Водночас Ткачук наголосив, що зараз ситуація контрольована і причин масово покидати Київ немає.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко також зазначав, що влада не виключає такого сценарію подій, коли в столиці повністю вимкнуть світло, і готується до нього. Для цього вже підготували великий запас їжі, води, палива та генераторів.