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У Кабміні розкрили зарплати урядовців за жовтень

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів України оприлюднив розміри заробітних плат деяких урядовців за жовтень.

На сайті уряду зазначили, що минулого місяця фактична зарплата премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля становила 61 485,55 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 76 379,56 гривні, зокрема:

Сума утриманих податків становила 14 894,01 гривні, зокрема:

Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свіріденко фактично отримала 61 509,08 гривні.

Нарахована заробітна плата — 76 408,79 гривні, зокрема:

Сума утриманих податків становила 14 899,71 гривні, зокрема:

Фактична зарплата віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної становила 61 491,44 гривні.

Їй нарахували 76 386,88 гривні, зокрема:

Сума утриманих податків складала 14 895,44 гривні, зокрема:

Віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук фактично отримала 61 514,44 гривні.

Нарахована заробітна плата — 76 415,46 гривні, зокрема:

Сума утриманих податків становила 14 901,02 гривні, зокрема:

Віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров фактично отримав 61 520,84 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 76 423,40 гривні, зокрема:

Сума утриманих податків становила 14 902,56 гривні, зокрема:

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов фактично отримав 122 038,80 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 151 601 гривню, зокрема:

Сума утриманих податків становила 29 562,20 гривні, зокрема:

Державний секретар Кабміну Олександр Ярема фактично отримав 84 722,91 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 105 245,85 гривні, зокрема:

Сума утриманих податків становила 20 522,94 гривні, зокрема:

Перший заступник державного секретаря Кабміну Костянтин Марʼєвич фактично отримав 67 070,18 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 83 317 гривень, зокрема:

Сума утриманих податків становила 16 246,82 гривні, зокрема:

Заступник державного секретаря Кабміну Олег Войтович фактично отримав 68 716,41 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 85 362 гривні, зокрема:

Сума утриманих податків становила 16 645,59 гривні, зокрема:

Державний секретар Кабміну Павло Полянський фактично отримав 73 831,38 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 91 716 гривень, зокрема:

Сума утриманих податків становила 17 884,62 гривні, зокрема:

Заступник державного секретаря Кабміну Анатолій Куцевол фактично отримав 72 213,33 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 89 706 гривень, зокрема:

Сума утриманих податків становила 17 492,67 гривні, зокрема:

Заступник державного секретаря Кабміну Володимир Федорчук фактично отримав 78 202,53 гривні.

Нарахована заробітна плата становила 97 146 гривень, зокрема:

Сума утриманих податків становила 18 943,47 гривні, зокрема: