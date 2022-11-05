У Кабміні розкрили зарплати урядовців за жовтень
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів України оприлюднив розміри заробітних плат деяких урядовців за жовтень.
На сайті уряду зазначили, що минулого місяця фактична зарплата премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля становила 61 485,55 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 76 379,56 гривні, зокрема:
- посадовий оклад — 54 478,57 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 21 791,42 грн;
Сума утриманих податків становила 14 894,01 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 13 748,32 грн;
- військовий збір — 1 145,69 грн.
Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свіріденко фактично отримала 61 509,08 гривні.
Нарахована заробітна плата — 76 408,79 гривні, зокрема:
- посадовий оклад — 69 006,19 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 7 263,81 грн;
- індексація доходу — 138,79 грн.
Сума утриманих податків становила 14 899,71 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 13 753,58 грн;
- військовий збір — 1 146,13 грн.
Фактична зарплата віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної становила 61 491,44 гривні.
Їй нарахували 76 386,88 гривні, зокрема:
- посадовий оклад — 58 110,48 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 18 159,52 грн;
- індексація доходу — 116,88 грн.
Сума утриманих податків складала 14 895,44 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 13 749,64 грн;
- військовий збір — 1 145,80 грн.
Віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук фактично отримала 61 514,44 гривні.
Нарахована заробітна плата — 76 415,46 гривні, зокрема:
- посадовий оклад — 69 171,28 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 7 105,05 грн;
- індексація доходу — 139,13 грн.
Сума утриманих податків становила 14 901,02 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 13 754,79 грн;
- військовий збір — 1 146,23 грн.
Віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров фактично отримав 61 520,84 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 76 423,40 гривні, зокрема:
- посадовий оклад — 76 270 грн;
- індексація доходу — 153,40 грн.
Сума утриманих податків становила 14 902,56 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 13 756,21 грн;
- військовий збір — 1 146,35 грн.
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов фактично отримав 122 038,80 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 151 601 гривню, зокрема:
- посадовий оклад — 72 638,10 грн;
- відпускні — 2 393,40 грн;
- матеріальна допомога на оздоровлення — 76 423,40 грн;
- індексація доходу — 146,10 грн.
Сума утриманих податків становила 29 562,20 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 27 288,18 грн;
- військовий збір — 2 274,02 грн.
Державний секретар Кабміну Олександр Ярема фактично отримав 84 722,91 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 105 245,85 гривні, зокрема:
- посадовий оклад — 30 552,38 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за вислугу років — 15 409,85 грн;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи — 40 500 грн;
- надбавка за роботу з таємними документами — 8 020 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 9 547,62 грн;
- індексація доходу — 416 грн.
Сума утриманих податків становила 20 522,94 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 18 944,25 грн;
- військовий збір — 1 578,69 грн.
Перший заступник державного секретаря Кабміну Костянтин Марʼєвич фактично отримав 67 070,18 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 83 317 гривень, зокрема:
- посадовий оклад — 38 100 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за вислугу років — 8 001 грн;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи — 36 000 грн;
- індексація доходу — 416 грн.
Сума утриманих податків становила 16 246,82 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 14 997,06 грн;
- військовий збір — 1 249,76 грн.
Заступник державного секретаря Кабміну Олег Войтович фактично отримав 68 716,41 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 85 362 гривні, зокрема:
- посадовий оклад — 36 200 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за вислугу років — 11 946 грн;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи — 36 000 грн;
- індексація доходу — 416 грн.
Сума утриманих податків становила 16 645,59 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 15 365,16 грн;
- військовий збір — 1 280,43 грн.
Державний секретар Кабміну Павло Полянський фактично отримав 73 831,38 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 91 716 гривень, зокрема:
- посадовий оклад — 36 200 грн;
- надбавка за ранг — 1 000 грн;
- надбавка за вислугу років — 18 100 грн;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи — 36 000 грн;
- індексація доходу — 416 гривень.
Сума утриманих податків становила 17 884,62 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 16 508,88 грн;
- військовий збір — 1 375,74 грн.
Заступник державного секретаря Кабміну Анатолій Куцевол фактично отримав 72 213,33 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 89 706 гривень, зокрема:
- посадовий оклад — 31 028,57 грн;
- надбавка за ранг — 800 грн;
- надбавка за вислугу років — 10 860 грн;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи — 36 000 грн;
- надбавка за роботу з таємними документами — 5 430 грн;
- заробітна плата за час відрядження — 5 171,43 грн;
- індексація доходу — 416 грн.
Сума утриманих податків становила 17 492,67 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 16 147,08 грн;
- військовий збір — 1 345,59 грн.
Заступник державного секретаря Кабміну Володимир Федорчук фактично отримав 78 202,53 гривні.
Нарахована заробітна плата становила 97 146 гривень, зокрема:
- посадовий оклад — 36 200 грн;
- надбавка за ранг — 1 000 грн;
- надбавка за вислугу років — 18 100 грн;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи — 36 000 грн;
- надбавка за роботу з таємними документами — 5 430 грн;
- індексація доходу — 416 грн.
Сума утриманих податків становила 18 943,47 гривні, зокрема:
- податок з доходів фізичних осіб — 17 486,28 грн;
- військовий збір — 1 457,19 грн.