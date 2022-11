Українські та європейські художники запускають арт-проєкт The Wall: у Відні, Берліні, Женеві, Марселі та Анкарі зʼявляться нові мурали

Новини

З 1 листопада по 25 грудня 2022 року у Відні, Берліні, Женеві, Марселі та Анкарі зʼявляться нові мурали. Українські та європейські художники створять їх в рамках арт-проєкту The Wall.

Цю містецьку акцію реалізують Український Інститут і культурна агенція Port. agency за підтримки МЗС, Мінкультури та Держагенції з питань мистецтв та мистецької освіти.

Мета проєкту — показати, що Україна є частиною спільноти Європейського Союзу. Організатори запросили десятьох відомих українських та європейських художників. Їхня співтворчість висвітлюватиме альянс і взаємодію України та Європи — як між окремими людьми, так і між громадами та країнами.

Перший мурал під назвою The Stripes of Freedom відкрили у Відні 2 листопада. Його створили український художник Нікіта Кравцов і французький режисер Венсан Паронно.

Другий мурал під назвою Flower of Democracy відкриють у Берліні 6 листопада. Авторами муралу стали український митець Андрій Кальков і німецький вуличний художник DXTR the Weird (Dennis Schuster). Його відкриють спільно з німецьким проєктом Hotel Continental — Art Space in Exile, що присвячує свою діяльність роботі художників, які вимушені жити та працювати у вигнанні.