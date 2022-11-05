На Філіппінах через тропічний шторм загинули щонайменше 155 людей

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CNN

На Філіппінах через потужний тропічний шторм загинули щонайменше 155 людей.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Національну раду зі зменшення ризиків стихійних лих і управління ними (NDRRMC).

Представники служби ліквідації наслідків стихійних лих також повідомили про 78 постраждалих і 27 зниклих безвісти. Інформацію про 34 загиблих, 51 пораненого та 7 випадків зникнення безвісти перевіряють.

Наслідки шторму відчули 4 230 460 людей, або понад 1,2 мільйона сімей у всіх 17 регіонах Філіппін. Орієнтовна вартість зруйнованої інфраструктури становить 4,1 мільярда філіппінських песо ($69,9 мільйона).