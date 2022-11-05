На станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд

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Полярники з української станції «Академік Вернадський» зафіксували новий сніговий рекорд — рівень покриву вже сягнув позначки 345 см, що майже на пів метра більше за торішній максимум.

Про це станція повідомила 5 листопада.

Зазвичай же максимальна річна висота снігового покриву біля станції була не більш як 2 метри, водночас деякі замети біля «Вернадського» сягають 6 і 10 метрів. Учені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима в цьому районі стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2 °С.

«Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопичення. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит», — пояснила дослідниця Анжеліка Ганчук.