Науковці знайшли унікальні гіпсові відбитки іхтіозавра, які «зникли» під час бомбардування Лондону 1941 року

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Науковці знайшли гіпсовий зліпок, який дає перше повне уявлення про скелет іхтіозавра. Зліпок вважався назавжди втраченим під час бомбардування Лондонуа 1941 року.

Про це повідомляє CNN.

Ідеться про скамʼянілість іхтіозавра, яку виявили у 1818 році — за два десятиліття до того, як слово «динозавр» взагалі увійшло до лексикону. Вік скамʼянілості Еннінга становить від 190 до 195 мільйонів років. Зі скелета свого часу зробили два гіпсові зліпки, однак жодних записів не залишилося.

«Початкова скамʼянілість мала велике значення, оскільки вона була першим повним скелетом доісторичної скамʼянілості рептилії, що була знайдена на той час», — сказав доктор Дін Ломакс, палеонтолог з Манчестерського університету.

Про те, що ці зліпки належать саме скамʼянілостям, знайденим у 1818 році, стало відомо тільки зараз. Відповідне дослідження науковці опублікували в журналі Royal Society Open Science. Це один із журналів Королівського товариства, у якому в 1819 році опублікували й першу статтю про відкриття скелета.

У 2016 році ці зліпки вперше виявили під час дослідницької поїздки до Музею природної історії Пібоді Єльського університету. Тоді працівники музею припустили, що зразок був справжньою скамʼянілістю іхтіозавра, а не гіпсовим зліпком. Науковці знайшли збіг, коли порівняли знахідку з ілюстрацією 1819 року.

У 2019 році науковці натрапили на другий зліпок у берлінському Музеї природної історії. Берлінський варіант теж відповідав ілюстрації 1819 року і був у кращому стані. Дослідники вважають, що так сталося тому, що два зліпки були зроблені в різні часи, але зліпок з Єльського університету старший.