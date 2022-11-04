Італійський футбольний клуб «Мілан» виділив €150 тисяч на відновлення стадіону в Ірпені
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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UNITED24
Італійський футбольний клуб «Мілан» виділив €150 тисяч на реконструкцію стадіону в Ірпені Київської області. Президентська платформа UNITED24 збирає ще €450 тисяч.
Про це йдеться в повідомленні платформи у Twitter.
Російська армія зруйнувала стадіон «Чемпіон» в Ірпені в березні, під час бойових дій. Реконструкція стадіону стане першим проєктом за програмою «Відбудова України».
Загалом для відновлення стадіону потрібно €600 тисяч. За ці кошти відбудують трибуни, відновлять поле і зроблять освітлення. Амбасадор UNITED24 футболіст Андрій Шевченко планує долучити до проєкту світову та українську футбольні спільноти.
- UNITED24 — це фандрайзингова платформа, створена з ініціативи президента Володимира Зеленського для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона, відбудова, медична допомога. Загалом через платформу вже зібрали понад $200 мільйонів.