Італійський футбольний клуб «Мілан» виділив €150 тисяч на відновлення стадіону в Ірпені

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UNITED24

Італійський футбольний клуб «Мілан» виділив €150 тисяч на реконструкцію стадіону в Ірпені Київської області. Президентська платформа UNITED24 збирає ще €450 тисяч.

Про це йдеться в повідомленні платформи у Twitter.

Російська армія зруйнувала стадіон «Чемпіон» в Ірпені в березні, під час бойових дій. Реконструкція стадіону стане першим проєктом за програмою «Відбудова України».

Загалом для відновлення стадіону потрібно €600 тисяч. За ці кошти відбудують трибуни, відновлять поле і зроблять освітлення. Амбасадор UNITED24 футболіст Андрій Шевченко планує долучити до проєкту світову та українську футбольні спільноти.