До України приїхав радник Байдена з нацбезпеки

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Пресслужба Офісу президента України

В Україну прибув радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомив Офіс президента.

Салліван провів зустріч із головою ОП Андрієм Єрмаком. Вони обговорили всі актуальні питання співпраці обох країн і продовження підтримки України в боротьбі за свободу та незалежність проти російських загарбників.

Також відбулася зустріч у розширеному форматі, у якій взяли участь заступники Єрмака, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр енергетики Герман Галущенко. За допомогою відеозвʼязку до розмови долучилися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та представники вищого військового командування України.

Радника президента США ознайомили з оперативною ситуацією на фронті, ключовими потребами української армії, зокрема щодо захисту повітряного простору, а також поінформували про наслідки російських ракетних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України.