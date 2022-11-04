Дипломи та шкільні атестати зʼявляться в «Дії». Уряд ухвалив постанову

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Дипломи та шкільні атестати зʼявляться в «Дії». Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 4 листопада.

Про це повідомляє Мінцифри.

«Через війну багато українці забули взяти із собою або втратили ці документи після ворожих обстрілів, однак зовсім скоро вони будуть завжди поруч у смартфоні», — зазначає пресслужба міністерства.

У застосунку «Дія» можна буде додати документи про базову середню освіту; повну загальну середню освіту; професійну (професійно-технічну) освіту; фахову передвищу освіту; вищу освіту (науковий ступінь).

Незабаром Мінцифри обіцяє повідоміти, коли саме ця послуга зʼявиться в «Дії».