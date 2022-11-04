В Миколаєві за час війни від ракет росіян загинули 149 цивільних. Місто жило без обстрілів лише 44 дні
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
У Миколаєві за час повномасштабної війни від російських ракет загинули 149 цивільних, 698 людей дістали важкі поранення.
Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич.
За його словами, серед загиблих є дві дитини. Серед важкопоранених — 10 дітей.
«За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали 44 дні, всі інші дні ми були під мордуваннями. Тому люди тут не залишаються — не відчувають себе в безпеці», — сказав мер.
Він додав, що в Миколаєві сьогодні з 486 тисяч населення залишилися біля 220—230 тисяч. «Люди зараз повертаються, деякі забирають свої зимові речі та їдуть знову з міста подалі», — пояснив Сєнкевич.