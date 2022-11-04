Ізраїль вдарив по сектору Гази у відповідь на запуск ракет

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AP

Зранку 4 листопада Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на запуск чотирьох ракет з боку Палестини.

Про це пише Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала авіаударів по підземному заводу з виробництва ракет, який використовував ХАМАС.

«Удар було завдано у відповідь на запуски з території Гази на територію Ізраїлю сьогодні ввечері, і він заподіє шкоди терористичному угрупуванню ХАМАС, яке намагається сконцентруватися та озброїтися ракетами», — йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Палестинське інформаційне агентство Шехаб повідомило про ураження «об’єкта опору» в Аль-Магазі. Повідомлень про постраждалих не було.