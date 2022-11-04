Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили вісім іранських дронів-камікадзе
- Автор:
- Анна Холоднова
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Українські сили ППО знищили 8 ворожих дронів «шахедів» над Дніпропетровською областю.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Усі ці безпілотники збили військові повітряного командування «Схід» у Нікопольському районі.
Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади цієї ночі були під вогнем російських «Градів» та важкої артилерії. Люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді обстріл пошкодив житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.