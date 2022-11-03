На парламентських виборах в Ізраїлі переміг блок Нетаньягу. Він знову повертається до влади
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Israelipm
Блок колишнього премʼєра Ізраїлю Біньміяна Нетаньягу переміг на парламентських виборах. Він знову повертається до влади після поразки у 2021 році.
Про це пише The Jerusalem Post.
У країні підрахували 100% бюлетенів. Партія Нетаньягу «Лікуд» отримає 32 місця у 120-місному парламенті. Разом із іншими партнерами по блоку, зокрема з ультраправою Релігійною сіоністською партією, він може розраховувати на більшість у Кнессеті.
Чинний премʼєр країни Яїр Лапід, партія якого отримала 24 місця, вже визнав свою поразку та доручив готуватися до передачі влади в країні.
«Держава Ізраїль стоїть над усіма політичними міркуваннями. Я бажаю Нетаньягу успіху на благо народу Ізраїлю та Держави Ізраїль», — зазначив він.
- 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц та лідер опозиції Беньямін Нетаньягу висловили небажання надавати Україні військову допомогу у війні з росією. Вони наполягали на продовженні гуманітарної підтримки.