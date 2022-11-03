Рада підвищила податки для обмінників. Нацбанк позитивно оцінив таку ініціативу

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Парламент зобовʼязав небанківські установи, які займаються обміном валюти, з 2023 року сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток.

За відповідний законопроєкт № 7655 проголосували 249 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Розмір внеску буде фіксованим:

три мінімальні зарплати за кожен пункт обміну у великих містах з населенням понад 50 тисяч мешканців;

одна мінімальна зарплата за кожен пункт в решті населених пунктів.

Мінімальна зарплата у 2023 році становитиме 6 700 гривень.

За даними Нацбанку, за 2021 рік усі небанківські фінансові установи, які торгують валютними цінностями в готівковій формі, разом сплатили лише 7 мільйонів гривень податку на прибуток.

Водночас загальний обсяг проданої ними валюти становив понад 384 143 мільйони гривень, що вдвічі більше за обсяг валютно-обмінних операцій, здійснених через банки.

Середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ (яких на кінець 2021 року налічувалося приблизно 4 тисячі), становила близько 145 гривень на місяць. Така ж тенденція зберігалася і в першому півріччі 2022 року — середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ, становила 165 гривень на місяць.