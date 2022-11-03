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Рада забрала мандат у нардепів Ігоря Васильковського і Вадима Рабіновича. Їх позбавили громадянства України

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Кузьмін Олександр / УНІАН

Верховна Рада України на засіданні 3 листопада достроково припинила повноваження нардепів Ігоря Васильковського («Слуга народу») і Вадима Рабіновича (ОПзЖ).

Цих депутатів 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 позбавили громадянства України.

За відповідні постанови проголосували 292 та 304 депутати відповідно, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Таким чином у Раді залишилося 417 нардепів.