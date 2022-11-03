Росіяни намагаються оточити ЗСУ біля Вугледару, але зазнають великих втрат

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Російські загарбники намагаються оточити українських військових біля Вугледару на Донеччині, але зазнають «великих втрат».

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

«У них є плани оточити ЗСУ. Кілька днів поспіль вони намагаються атакувати, зокрема, в районі села Павлівка Вугледарського напрямку, там постійно точаться жорстокі бої, йде така позиційна війна. Десь у нас була перевага, десь — у них. Проте наші Сили оборони утримують позиції, роблять максимальне, щоб завдати удару по техніці противника, винищити особовий склад ворога. Противник на цьому напрямку несе великі втрати», — сказав речник.

Череватий зауважив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються «найбільш активними».

«Ворог там постійно намагається вести штурмові, атакуючі дії і завдає ударів по наших позиціях і населених пунктах. Нашим військам вдалося відбити всі атаки», — додав Череватий.